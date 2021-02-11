ТАСС: резолюция ВНС предусматривает закрепление его в законодательстве и подготовку изменений в конституцию

Проект резолюции Всебелорусского народного собрания предусматривает создание конституционной комиссии по подготовке изменений в конституцию в 2021 году, пишет ТАСС со ссылкой на документ, которым располагает агентство.

«В сфере общественно-политического развития одобрить предложения по созданию конституционной комиссии, в состав которой войдут представители госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Данной комиссии в 2021 году разработать предложения по изменению конституции Республики Беларусь для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум», — цитирует проект ТАСС.

Как отмечает агентство, делегатам собрания также предлагается одобрить предложения по «обеспечению участия широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики, признав Всебелорусское народное собрание высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса».

Кроме того, проектом резолюции ВНС предусматривается одобрить предложения по «перераспределению полномочий между государственными органами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли политических партий».

Предполагается, что эта резолюция в семидневный срок после принятия делегатами Всебелорусского народного собрания будет направлена Лукашенко для рассмотрения и принятия необходимых решений, пишет агентство.

Ранее РБК опубликовал фотографии проекта резолюции, текст в которой совпадает с текстом, приведенным ТАСС.