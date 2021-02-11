ГУБОПиК: задержан уроженец минщины, оскорбивший сотрудника Жодинского ИВС в телеграме

ГУБОПиК задержал 33-летнего жителя Смолевичского района, пишет пресс-служба МВД. Против него возбуждено уголовное дело по статье 369 УК (Оскорбление представителя власти), мужчина находится в ИВС.

По версии следствия, под ником «Я», пользователь опубликовал в «Чате групы Каратели» сообщения, оскорбляющие сотрудника ИВС.

Задержание мужчины попало на видео МВД.

«Добрый день, из ЖЭСа. Виталий?», — говорит ему человек в куртке, похожей на куртку коммунальщика.

«Да», — отвечает мужчина, открыв дверь квартиры.

«Работаем, ребята», — в квартиру врываются сотрудники ГУБОПиК, кладут мужчину на пол и надевают на него наручники, проговаривая, что тот задержан за «оскорбление сотрудника милиции».

Сотрудник ГУБОПиК спрашивает у мужчины пользуется ли он телеграм-каналами и чатами, как подписан, состоит ли в чате «Каратели Беларуси». Не дождавшись ответа говорит: «состоите, я знаю». После вопроса помнит ли он, что оскорблял сотрудника Жодинского ИВС, спрашивает у мужчины где его мобильный телефон.

В конце видео мужчина извиняется на фоне герба ГУБОПиК и Следственного комитета.