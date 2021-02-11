Беларусь направила Латвии запрос на выдачу Валерия Цепкало

Беларусь направила компетентным органам Латвии запрос на выдачу Валерия Цепкало, пишет РИА Новости.

«Конечно же, все отправлено. Все документы отправлены в установленном порядке через генеральную прокуратуру, и мы ждем ответа как от польской стороны, так и от латвийской», — сказал глава Следственного комитета Иван Носкевич журналистам.

Валерий Цепкало — экс-глава Парка Высоких Технологий. Он не был зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Беларусь. В июле 2020 года покинул страну.

До этого МИД Беларуси призвал Польшу выдать Романа Протасевича и Степана Путило.