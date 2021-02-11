Обвиняемых по «делу Тихановского» брестских блогеров Кабанова и Петрухина удалили из зала суда

В суде Октябрьского района Могилева начался процесс по делу брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, передает корреспондент «Медиазоны». Во время первого заседания блогера были удалены, пишет «Наша Ніва».

В начале процесса Петрухин заявил отвод судье Ольге Кравченко и гособвинителю, попросил предоставить документы, подтверждающие полномочия суда, дать правовую оценку своего задержания, попросил изменить меру своего пресечения на подписку о невыезде или домашний арест. Все ходатайства суд отклонил и вынес Петрухину замечание.

После этого блогер заявил, что Могилевский областной суд не имеет даты регистрации как юрлица и не может выполнять юридическую деятельность, пишет «Наша Ніва». Судья приобщила это обращение к материалам дела.

Следующим ходатайством Петрухин попросил, чтобы заседание велось на беларуском языке. Прокурор ответил, что в школе обвиняемый изучал русский язык, в университете отучился 1 курс на учителя русского, и ролики снимал именно на этом языке. Ходатайство отклонили.

Петрухина ответил на это тем, что «Россия уже в Могилеве». За этот комментарий судья вынесла ему второе замечание.

После нескольких других неудовлетворенных ходатайств и отказ сесть на скамью подсудимых, судья удалила из зала за нарушение порядка судебного заседания сначала Петрухина, а потом и Кабанова.

Сергея Петрухина обвиняют сразу по трем статьям УК: за оскорбление судьи (статья 391 УК), оскорбление представителя власти (статья 369 УК) и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК). Александр Кабанов проходит обвиняемым по статьям 369 и 342 УК.

Александр Кабанов — представитель избирательного штаба Светланы Тихановской. Сергей Петрухин — автор ютуб-каналов «Народный репортер», который он вел вместе с Кабановым, и «Youtube-депутаты». В своих видео блогеры рассказывали о коррупции и социальных проблемах в регионе, особое внимание уделяя борьбе с аккумуляторным заводом, и критиковали власть.

Блогеров признали виновными в нарушении статьи о массовых мероприятиях (статья 23.34 КоАП) и задержали в середине июня, но так и не выпустили. В конце июня их перевели в Минск, и на блогеров завели уголовные дела. Изначально было известно, что их задержали в рамках уголовного дела по статье 342 УК, связанного с событиями в Гродно 29 мая, где задержали Сергея Тихановского и его соратников.