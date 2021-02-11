Посольство США: ВНС не является инклюзивной площадкой и не способствует разрешению политического кризиса

Посольство США в Беларуси считает, что Всебелорусское народное собрание не отражает полноценно мнения беларуского общества и не способствует разрешению политического кризиса в стране, сказано в заявлении на сайте посольства.

«11 февраля режим Лукашенко открыл "Всебелорусское народное собрание", которое, как утверждается, включает в себя делегатов со всей Беларуси для определения приоритетов развития страны на ближайшие пять лет и может рассмотреть возможные поправки к конституции Беларуси. Однако это "Всебелорусское народное собрание" не является инклюзивной площадкой, подлинно представляющей мнения белорусского общества, и поэтому оно не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране», — отмечает посольство.

Как отмечает посольство, «правительство бросило лидеров белорусского протеста, активистов и просто несогласных в тюрьмы — часто по сфабрикованным обвинениям, — а других насильно вытолкнуло из страны».

«Политические заключенные, те кто, находится в изгнании, а также около 30 000 человек, прошедших через аресты с августа 2020 года, заслуживают права голоса в определении будущего своей страны путем подлинного, инклюзивного диалога и через свободные и честные выборы», — сказано в заявлении.

Посольство добавляет, что Соединенные Штаты «призывают режим принять предложение Председательства ОБСЕ о содействии подлинному, инклюзивному национальному диалогу». По мнению США, принятие и выполнение рекомендаций в рамках Московского механизма ОБСЕ могло бы позволить Беларуси «встать на путь политического примирения, стабильности и демократического прогресса».