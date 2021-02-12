Журналистку TUT.by Надежду Калинину оштрафовали на 2320 рублей

Суд Ленинского района Минска оштрафовал журналистку TUT.by Надежду Калинину на 80 базовых величин по двум статьям 23.34 («нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») и 23.4 («неповиновение требованию милиционера») КоАП.

Надежду Калинину задержали в Минске 29 января, когда она как журналист пришла на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску в ДК «Камволь».

Свидетель, милиционер под измененной фамилией Шиманович, рассказал, что 29 января нес службу по охране порядка и увидел, как Калинина пикетировала вдоль проезжей части, выкрикивала лозунг «Жыве Беларусь!», на неоднократные замечания не реагировала. После того, как ее задержал сотрудник спецподразделения, сопротивления она не оказывала. Его показания не совпали с написанным в протоколе.

TUT.by отмечает, что в съезде участвовали чиновники и депутаты — например, министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина, глава Совета Республики Наталья Кочанова, депутат Андрей Савиных. Калинина просила вызвать чиновников в суд, чтобы они подтвердили, что она не проводила пикет.

1 февраля суд перенес заседание по делу журналистки, ее отпустили, так как с момента задержания прошло 72 часа. На заседании 12 февраля суд отклонил ходатайство об установке и вызову в суд охранников, которые ее не пропустили на собрание, а также ходатайство о том, чтобы дождаться видеоматериалов с регистраторов общественного транспорта.