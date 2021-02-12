Квалификационная комиссия рассмотрит вопрос о прекращении лицензии адвоката Колесниковой Людмилы Казак

На 19 февраля назначено заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором рассмотрят вопрос о прекращении действия лицензии адвоката Марии Колесниковой Людмилы Казак, пишет правозащитный центр «Вясна».

В октябре 2020 Минюст прекратил действие лицензии адвоката Александра Пыльченко, который тогда защищал Марию Колесникову и Виктора Бабарико, и адвоката Брестской областной коллегии Юлии Леванчук. Пресс-служба Минюста утверждала, что решение прекращении лицензии Леванчук было принято, поскольку она «допустила угрозы» в адрес следователя.