«Наша Ніва»: задержали владельца сети магазинов Green и ТЦ «Скала» Геннадия Кирейкова

Задержали владельца сети магазинов Green и ТЦ «Скала» Геннадия Кирейкова, пишет «Наша Ніва» без ссылки на источник.

Как сообщает издание, его задержали неделю назад, через несколько дней после возвращения из Испании.

По какому делу задержан бизнесмен и в каком статусе он находится, неизвестно.

4 февраля КГБ проводили «проверочные мероприятия» в минском офисе компании «Гринрозница», которая представляет гипермаркеты Green.

12 февраля Александр Лукашенко рассказал на Всебеларуском народном собрании о компании, «которую мы просто сейчас вырезаем». Название компании он не произнес.

«"Возьмите белорусский товар, продовольствие…" — "Вы "ябатьки", белорусское? Вон отсюда!". Я говорю: проверьте, а что там — египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и так далее и тому подобное. Лично поручил своим людям пройти и посмотреть без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которой я-не лично — создал условия, чтобы она здесь работала? Ее в Беларуси не будет! Она у нас не дефицит!», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что это «не какая-то злость и ярость, это выстрадано мною».

«Ради бога, можешь не любить Лукашенко, можешь этих "ябатек" не любить, кого угодно можешь не любить. Иди работай по законам, честно, принципиально, люби свой народ, который у тебя там работает. Всяких ипэшников приведем в чувства», — сказал он.