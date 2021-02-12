Марии Колесниковой предъявили обвинение в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистской группы

Марии Колесниковой предъявили обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (часть 1 статьи 361-1 УК). Об этом сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.

Такие же обвинения предъявили и адвокату и члену президиума Координационного совета Максиму Знаку.

16 сентября следователи предъявили Колесниковой обвинение по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК).

В декабре Генпрокуратура возбудила уголовное дело о создании экстремистского формирования против членов Координационного совета: Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского «и иных лиц».

В то же время Следственный комитет возбудил уголовное дело о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем против членов Координационного совета. Имена подозреваемых по этому делу тогда не назывались.