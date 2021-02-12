Шахтеру Юрию Корзуну назначили 15 суток ареста за участие в массовом мероприятии

Солигорскому шахтеру Юрию Корзуну назначили 15 суток административного ареста за участие в массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП), рассказала TUT.BY его жена Екатерина. В каком именно мероприятии и когда он принимал участие, не уточняется.

По словам жены, Корзун пропал после того, как вышел из дома в 6:50 прогреть машину, заправить и отвезти ребенка в школу. После того, как прошли три часа она обратилась в РОВД.

«Мне ответили, что он находится в ИВС по причине части 1 статьи 23.34. Подробностей никаких не знаю. Мои ожидания — суд в течение трех дней. Меньше 15 суток ему никогда не давали», — рассказала она.

10 сентября 2020 года Корзун приковал себя к горнодобывающему оборудованию и отказался выходить на поверхность в знак протеста. Тогда он требовал «немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества, исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими, отставки незаконно занимающего пост главы государства Александра Лукашенко».

6 октября суд в Солигорске арестовал шахтера на 15 суток. 18 октября он должен был выйти, но ему назначили очередные 15 суток.