Правозащитнице Марии Рабковой предъявили обвинение в разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК) и участии в преступной организации (часть 2 статьи 285 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Рабкову задержали Минске 17 сентября сотрудники ГУБОПиК, когда она возвращалась домой вместе с мужем Вадимом Жеромским по улице Тимирязева. В сентябре ей предъявили обвинение по делу о подготовке массовых беспорядков (часть третья статьи 293 УК).

21 сентября 11 беларуских правозащитных организаций признали ее политической заключенной.