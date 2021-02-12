В Новой Боровой задержали внештатную сотрудницу TUT.by

Вечером 11 февраля в Новой Боровой задержали внештатного автора TUT.by Татьяну Скапцову-Петровскую. Об этом стало известно сегодня, 12 февраля, пишет TUT.by.

Видео, снятое после ее задержания, появилось в телеграм-канале Агентства теленовостей (АТН). В посте утверждают, что Скапцова-Петровская «администратор деструктивных Тг-помоек "Кукловод и овца", "Новая Боровая 98%", Тг-чата "Новая Боровая 98%"», а также участвовала вместе со своим мужем в протестных акциях.

«И снова недоумеваем: это у них фетиш такой — жить по-свински? Ну практически любая змагарка, задержанная оперативниками, как админ тг-канала — обязательно неряшлива в жизни», — комментирует опубликованные в посте фотографии предположительно квартиры внештатного автора TUT.by АТН.

На видео, которое прикреплено к посту, сама Скапцова-Петровская говорит, что не администрирует ни один телеграм-канал, ни к чему не призывала, «выходила пару раз в августе», но никогда не противостояла сотрудникам милиции.