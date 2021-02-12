Адвокату и члену президиума Координационного совета Максиму Знаку предъявили новые обвинения: заговор с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) и создание экстремистского формирования и руководство им (часть 1 статьи 361-1 УК). Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на адвоката Знака Дмитрия Лаевского.

«Никаких законных оснований ни для одного из обвинений нет», — пишет Лаевский у себя на странице в фейсбуке.

18 сентября Максиму Знаку предъявили обвинение по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В ответ Знак объявил голодовку.

28 сентября Знак прекратил голодовку.

В декабре Генпрокуратура возбудила уголовное дело о создании экстремистского формирования против членов Координационного совета: Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского «и иных лиц».

В то же время Следственный комитет возбудил уголовное дело о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем против членов Координационного совета. Имена подозреваемых по этому делу тогда не назывались.