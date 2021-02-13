ГУБОПиК отчитался о задержании двух работников типографии, которые печатали бело‑красно‑белые флаги

ГУБОПиК отчитался о задержании двух работников, которые в типографии печатали бело-красно-белые флаги, маски, растяжки и наклейки, пишет пресс-служба МВД.

Как пишет ведомство, 51-летний минчанин и 29-летний гражданин России из Пскова после завершения смены печатали и флаги и прочую атрибутику.

«В дальнейшем, данная продукция этими гражданами реализовывалась за материальное вознаграждение среди участников несанкционированных массовых мероприятий», — сообщает оперативник с измененным голосом.

Мужчины задержаны, изъято около 100 единиц печатной продукции.

На видео показаны бело-красно-белые флаги с логотипом районных чатов («Орловка», «Жудро», «Бобруйск» и прочих) и «Погоней», маски с надписями «Страна для жизни».

«Родился в Российской Федерации, город Псков. На данный момент незаконно нахожусь в городе Минске. Работаю на частной фирме, в нерабочее время незаконно производил бело-красно-белые флаги с целью заработка и дополнительного дохода. В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю», — говорит пскович на фоне красно-зеленого флага.