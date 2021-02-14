Под Молодечно милиционеры задержали 19 лыжников с бчб‑флагами

Под Молодечно милиционеры задержали 19 лыжников, которых обвинили в организации митинга «под видом катания на лыжах» с бело-красно-белой символикой, сообщает пресс-служба МВД.

По словам пресс-секретаря, в местный РОВД обратились из филиала «Минскэнерго» и рассказали о «толпе людей», из-за которой «есть вероятность повреждения» линий электропередач. На вызов приехали милиционеры — и задержали 19 лыжников, одетых в красно-белые цвета и имевших при себе бчб-флаги, дымовую шашку и баллончик с краской.

Причем, отмечает пресс-служба МВД, двое мужчин при задержании сопротивлялись, а один из них был пьян — медосвидетельствование показало 1.56 промилле.

В отношении лыжников ведут административный процесс. Статья не уточняется, но, вероятно, речь идет об организации несанкционированных массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП).