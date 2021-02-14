БелаПАН: в Смолевичском районе задержали участников концерта «РСП»

Вечером 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе задержали участников концерта белорусских групп «Разбітае сэрца пацана», Panska Moc и Ok-Band, пишут TUT.by со ссылкой на БелаПАН.

Как пишет издание, в местном чате сообщается, что всего задержано 67 человек, в отношении них составили протоколы (статья не уточняется — МЗ), не менее четырех отпущены до суда.

Как пишет Naviny.by, задержание проводили сотрудники ОМОН, при этом к местному РОВД многие задержанные добирались на собственных автомобилях в сопровождении омоновцев.

Издание отмечает, что мероприятие на базе отдыха «Огонек» было не концертом, а публичной репетицией — на него не продавались билеты и не оформлялось гастрольное удостоверение.

По словам активиста Антона Мотолько, ему сообщили также о задержании певицы LEAR и участников группы «РСП» Дениса Тарасенко и Павла Городницкого.

Позже МВД подтвердило, что милиция задержала 68 человек на турбазе, среди них есть несовершеннолетние. Как утверждает ведомство, десять из них отпустили, включая несовершеннолетних и тех, у кого на иждивении есть малолетние дети.

«Вчера вечером сотрудники милиции пересекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов», — пишет ведомство.

Как сообщает МВД, на взрослых составили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП), а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка «по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей».

«Известно, что участники "концерта" употребляли спиртное, одна из девушек могла находиться в наркотическом опьянении (доставлена на медосвидетельствование)», — сказано в сообщении МВД.

Обновлено в 14:28. Добавлено сообщение МВД.