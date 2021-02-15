Обвиняемому по делу о наезде на милиционеров грозит до 25 лет колонии

25-летнему минчанину, которого обвиняют в наезде на милиционеров ночью 11 августа на улице Притыцкого, грозит до 25 лет колонии, сообщает Sputnik со ссылкой на начальника главного следственного управления Следственного комитета Евгения Архиреева.

По словам Архиреева, минчанин на BMW «совершил умышленный наезд на обращенных к нему спиной пятерых сотрудников органов внутренних дел, находившихся в форменном обмундировании и принимавших участие в охране общественного порядка».

«Он скрылся с места происшествия. Бросил автомобиль в водоеме недалеко от места совершения преступления. С целью создания алиби позвонил по спецлинии 102 ГУВД Мингорисполкома и заявил об угоне автомобиля», — рассказал начальник главного следственного управления.

По словам Архиреева, действия обвиняемого квалифицированы по нескольким статьям, в числе которых участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК), покушение на убийство милиционера (статья 14 и статья 362 УК) и заведомо ложный донос (статья 400 УК). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.