На суд о массовых беспорядках в Бресте «из‑за эпидемиологических мер» пустили только по одному родственнику обвиняемых

Суд Московского района Бреста начал рассматривать уголовное дело против брестчан, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках 10 августа (часть 2 статьи 293), пишет «Брестская газета». Правозащитный центр «Вясна» сообщает, что на заседание «из-за эпидемиологических мер» пустили только по одному родственнику обвиняемых.

Как рассказали «Медиазоне» волонтеры «Вясны», в зал пустили всех участников процесса, журналистов «Брестской газеты», «Комсомольской правды в Беларуси» и «Вечернего Бреста», двух законных представителей несовершеннолетних обвиняемых и по одному родственнику каждого из семерых обвиняемых. Еще одна обвиняемая, по данным суда, покинула страну, пишет «Брестская газета».

Как сообщает издание, согласно материалам дела обвиняемые на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами, умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее ОВД, физическим и юридическим лицам».