Адвоката Колесниковой Людмилу Казак могут лишить лицензии из‑за административного правонарушения

Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак могут лишить лицензии из-за административного правонарушения, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как сообщают правозащитники, основанием для лишения адвокатского статуса является «совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру, выразившееся в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 23.4 КоАП».

Казак задержали 24 сентября. 25 сентября суд Октябрьского района оштрафовал адвоката 25 базовых величин по статье 23.4 КоАП.

Заседание квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности пройдет 19 февраля.

В октябре 2020 Минюст прекратил действие лицензии двух адвокатов: Александра Пыльченко, который тогда защищал Марию Колесникову и Виктора Бабарико, и адвоката Брестской областной коллегии Юлию Леванчук.