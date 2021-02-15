Квалификационная комиссия рассмотрит вопрос о прекращении лицензии адвокатов Кирилюка и Конона

На 19 февраля назначено заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором рассмотрят вопрос о прекращении действия лицензий адвокатов Михаила Кирилюка и Максима Конона. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на обоих адвокатов.

Причину претензий к нему со стороны Минюста Конон не знает.

«Предполагаю, что это может быть связано с помощью людям, пострадавшим 9-12 августа, защитой их в судах, защитой журналистов по резонансным делам, активной позицией относительно отсутствия реакции со стороны следственных органов по поводу избиений и пыток произвольно задержанных граждан», — говорит Конон.

Как сообщает TUT.by, в октябре суд Октябрьского района дал адвокату 12 суток ареста «за участие в несанкционированном митинге возле городского пляжа в Браславе». Конон написал объяснительную в Минскую коллегию адвокатов, пояснив, что в Браславе он не участвовал в митингах, а ездил туда по поручению клиента. Сутки адвокат отсидел в ноябре.

Михаил Кирилюк рассказал TUT.by, что получил уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии 11 февраля. Причина рассмотрения — «некорректные выражения в отношении представителей государственных органов», что, по мнению Министерства юстиции, является «поступком, несовместимым со званием адвоката».

Кирилюк говорит, что Минюст в качестве подтверждения приводит распечатки двух публикаций в фейсбуке, но какие именно «некорректные выражения» в них содержатся, ведомство не уточняет.

Кирилюк — член Координационного совета, ответственный за вопросы юстиции в Народном антикризисном управлении.

Оба заседания квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности пройдут 19 февраля. В тот же день могут лишить лицензии и адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак.