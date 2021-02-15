Певица Lear и участник «РСП», задержанные на концерте под Смолевичами, получили 15 суток ареста

Певица Валерия Суровицкая (Lear) и участник группы «Разбітае сэрца пацана» Павел Городницкий получили 15 суток административного ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщает правозащитный центр «Вясна» и TUT.by.

Остальных задержанных судят по той же статье 23.34 КоАП судьи Борисовского и Логойского районных судов; заседания проходят онлайн, задержанные находятся в ИВС в Жодино. Известно, что 15 суток ареста, кроме Суровицкой и Городницкого, получили еще две задержанные девушки; трое вышли из ИВС со штрафами в размере 30 базовых (870 рублей), в том числе менеджерка «РСП» Настасья Доль.

Вечером 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе задержали участников концерта белорусских групп «Разбітае сэрца пацана» («РСП»), Panska Moc и Ok-Band, в том числе музыкантов.

Позже МВД подтвердило, что милиция задержала 68 человек на турбазе, среди них были несовершеннолетние. Как утверждало ведомство, десять из них отпустили, включая несовершеннолетних и тех, у кого на иждивении есть малолетние дети. Пресс-служба ведомства писала, что «сотрудники милиции пересекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики».

Обновлено в 18:15. Добавлена информация об аресте Городницкого.