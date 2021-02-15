КГБ внес 17 беларусов в список причастных к террористической деятельности. Список с обновлениями появился на сайте ведомства, сообщает TUT.by.

Добавленные 12 февраля 2021 года в обновленный список КГБ беларусы, пишет издание, обвиняются по статье 289 УК (Акт терроризма). Все они относятся к «группе Автуховича» и «группе Олиневича».

Николай Автухович, Павел Сава, Артур Попок, Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь и Ольга Майорова входят в «группу Автуховича».

По версии следствия, Автухович и его команда организовали три акта терроризма: поджог машины и дома сотрудника РОВД в Волковыске 2 октября и повреждение машины милиционера в Гродно в ночь на 20 ноября.

Анархисты Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов и Дмитрий Резанович входят в «группу Олиневича». Анархистам вменяют поджог машин возле зданий прокуратуры и Госкомитета судебных экспертиз в Солигорске и поджог здания ГАИ в Мозыре.

Как отмечает TUT.by, в обновленный список внесли тех, кто уже задержан и находится сейчас под стражей, за исключением Артура Попка — он в розыске.