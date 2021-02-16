Журналистов негосударственных СМИ не аккредитовали на суд над Виктором Бабарико

Журналистов беларуских негосударственных СМИ не аккредитовали на судебное заседание по «делу Белгазпромбанка» с Виктором Бабарико, сообщает «Наша Нiва».

Среди СМИ, журналистам которых отказали в аккредитации, «Наша Ніва», Tut.by, Naviny.by, Onliner, «Белорусы и рынок». Корреспондентам либо отказывали без объяснения причин, либо говорили, что мест нет, так как аккредитацию уже получили 20 человек. «Гласность будет обеспечена», — процитировали журналисты «Белорусы и рынок» пресс-секретаря Верховного суда Юлию Ляскову.

Утром 16 февраля информационное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда написало, что судебное заседание будет открытым.

Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем (часть 3 статьи 430 УК, часть 2 стати 235 УК). Его заместителей обвиняют в получении взяток (часть 3 статьи 430 УК).

Кроме того, совладельца и руководителя компании «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиняют в даче взятки топ-менеджерам «Белгазпромбанка» в размере не менее 2,4 млн долларов (часть 2 статьи 431 УК).