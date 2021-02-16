Военного пенсионера приговорили к 1,5 годам лишения свободы; он залил монтажной пеной дверь сотрудницы РУВД

Суд Фрунзенского района приговорил 55-летнего военного пенсионера к полутора годам лишения свободы, признав виновным по статьям о хулиганстве (часть 1 статья 339 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК), сообщает агентство «Минск-Новости».

По версии обвинения, мужчина залил монтажной пеной входную дверь в квартиру сотрудницы Центрального РУВД, нарисовал фразу «Мент убийца» на почтовом ящике потерпевшей и запенил его.

Сотрудница увидела снимки произошедшего и вызвала милицию. Мужчину нашли, до суда его заключили под стражу в СИЗО. По мнению прокурора Алеси Грецкой, обвиняемый «причинил ущерб чести и достоинству сотрудника органов внутренних дел, уронив авторитет потерпевшей в глазах окружающих, подорвав престиж управленческой деятельности в государстве, осуществляемой сотрудниками милиции».

Обвиняемый признал свою вину. Кроме лишения свободы в колонии в условиях общего режима, суд обязал мужчину возместить моральный ущерб в размере семи тысяч рублей.