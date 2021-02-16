Суд приговорил минчанина к 5 годам колонии за «участие в массовых беспорядках» 9 августа

Суд Заводского района Минска приговорил к пяти годам колонии усиленного режима 23-летнего Андрея Попова за участие в протестах после выборов 9 августа, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Анжела Костюкевич признала его виновным по части 2 статьи 293 УК (участие в массовых беспорядках). Вдобавок судья оштрафовала юношу на 1220 рублей.

Изначально Попова обвиняли также в угрозе насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (статья 364 УК), но затем обвинение по этому эпизоду сняли, поскольку потерпевший не был опознан.

Попова впервые задержали на акции протеста против фальсификации президентских выборов 9 августа, после чего он три дня провел в изоляторе в Жодино. Однако в сентябре его уже задержали как подозреваемого по уголовному делу.

Сам подсудимый не признал вину по эпизоду об участии в беспорядках — он настаивал, что участвовал в мирной акции протеста, поскольку был не согласен с отсутствием наблюдателей на выборах и завышением явки. При этом он частично признал вину в угрозе применения насилия к сотруднику милиции — обвинение так расценило то, что Попов замахивался на силовика — и сказал, что сожалеет об этом.

При этом Попов сам пострадал от действий силовиков на акции 9 августа — ему в ногу попала резиновая пуля, а рядом с ним взорвалась светошумовая граната, осколок которой попал в лицо и рассек ему скулу. Пулю позже удалили в больнице.

Юноша выучился в Минском колледже предпринимательства на менеджера-экономиста, а до задержания работал гибщиком по металлу и параллельно изучал компьютерную графику.