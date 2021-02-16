Суд арестовал музыкантов «РСП» Дениса Тарасенко и Александра Ковалева на 15 суток

Суд назначил членам группы «Разбiтае сэрца пацана» («РСП») Денису Тарасенко и Александру Ковалеву 15 суток ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП) из-за выступления на турбазе «Огонек» под Смолевичами, сообщает телеграм-канал BY_culture.

Также, по сообщению TUT.by, 15 суток получили участники кавер-группы OK-band Олег Карпенко, Сергей Иванов и Денис Птушка.

Ранее еще один участник «РСП» Павел Городницкий также получил 15 суток административного ареста по той же статье.

Вечером 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе задержали участников концерта беларуских групп «Разбітае сэрца пацана», Panska Moc и Ok-Band, в том числе музыкантов.

Позже МВД подтвердило, что милиция задержала 68 человек на турбазе, среди них были несовершеннолетние. Как утверждало ведомство, десять из них отпустили, включая несовершеннолетних и тех, у кого на иждивении есть малолетние дети. Пресс-служба ведомства писала, что «сотрудники милиции пересекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики».

Обновлено в 13:50. Добавлена информация BY_culture об аресте музыканта Александра Ковалева.

Обновлено в 14:08. Добавлена информация TUT.by об аресте участников кавер-группы OK-band.