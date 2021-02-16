СК отказался возбуждать уголовное дело о смерти Александра Вихора после задержания во время протестов 9 августа

Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело о смерти 25-летнего гомельчанина Александра Вихора после задержания на акции протеста 9 августа, сообщает БЕЛТА.

Следователи не нашли состава преступления. Начальник управления СК по Гомельской области Сергей Удовиков сказал, что Вихор погиб в результате «внезапно обострившихся заболеваний сердечно-сосудистой системы».

Мать Вихора утверждала, что юноша в тот день не участвовал в протестах, а ехал к девушке и «его поймали где-то в центре». Она рассказала, что у сына были проблемы с сердцем и в «закрытой машине в очереди в СИЗО» после решения суда об аресте ему стало плохо.

«Он кричал, просил о помощи, а конвой сочли его неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике», — рассказывала женщина. В итоге Вихора отвезли в туберкулезную больницу: «Там Сашу выручили, но не спасли».

В СК же настаивают, что Вихор был участником протестов и пытался вырваться, «поэтому сотрудники милиции на законных основаниях применили физическую силу». Также начальник управления СК Удовиков уверяет, что после задержания юноша не говорил о плохом самочувствии.