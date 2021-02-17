Директора рекламного агентства осудили на 3 года химии за участие в марше

Суд Октябрьского района Минска приговорил к трем годам химии креативного директора рекламного агентства Salmon Graphics Сергея Костюкевича, пишет TUT.BY.

Его признали виновным в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

В сентябре 2020 года обвиняемого приговорили к восьми суткам по статье 23.34 КоАП, но на свободу так и не отпустили — мужчина стал подозреваемым по части 1 статьи 342 УК.

По версии следствия, Костюкевич «нарушал общественное спокойствие» в центре Минска, был в первых рядах массового мероприятия и «возглавил уличное шествие, выйдя одним из первых на проезжую часть». Также ему вменяли блокировку дорог и нарушение работы общественного транспорта.

Обвиняемый частично признал вину, поскольку участвовал в воскресном марше 6 сентября, но «ничего не возглавлял, не организовывал и никем не руководил». По его словам, на акцию он шел, чтобы выразить протест против насилия.

В ходе процесса прокурор Завадич попросил снять обвинение в организации групповых действий и признать Костюкевича виновным в «активных действиях, грубо нарушающих общественный порядок», которые привели к нарушению в работе транспорта. Также гособвинитель попросил суд учесть положительные характеристики обвиняемого и отсутствие у него судимостей.

Адвокат Андрей Санкович считает, что «Костюкевича судят за то, что он на непродолжительное время вышел на проезжую часть с флагом выразить свое мнение против насилия, которое состоялось в начале августа 2020 года. Считаю, что в его действиях отсутствует состав преступления».