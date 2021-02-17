Прокурор запросил 2 года лишения свободы журналисткам «Белсата» Чульцовой и Андреевой

В суде Фрунзенского района гособвинитель Алина Касьянчик запросила 2 года лишения свободы в колонии общего режима журналисткам «Белсата» Дарье Чульцовой и Катерине Андреевой, обвиняемым в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), сообщает телеканал.

Как сообщает «Белсат», на заседании суд рассмотрел фрагменты стрима, который журналистки вели с «Площади Перемен». Прокурор цитировал высказывания Андреевой со стрима, при этом, как уточняет телеканал, все приведенные цитаты представляли собой констатацию фактов. а единственный призыв, который озвучила журналистка — «заклікаем быць асцярожнымі».

Как передает телеканал, на заседании прокурор спросил у Андреевой:

— Вы рассказывали, что светили фонарем, дрон летал. Почему вы боялись этих явлений?

— Быть может потому, что моих коллег ранее избивали, ломали кости и стреляли в журналистов? Вы бы не боялись? — ответила журналистка.

По версии обвинения, журналистки в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».

Журналисток «Белсата» Дарью Чульцову и Катерину Андрееву задержали 15 ноября во время стрима с «Площади перемен», где люди собрались после убийства Романа Бондаренко. Андреева рассказывала, что дверь в квартиру на 14 этаже, в которой ее задержали, выломали — внутрь забежали около десяти спецназовцев. Они ничего не объясняли, сказали собрать вещи и идти с ними.

Их арестовали на 7 суток и признали виновными по статьям 23.34 и 23.4 КоАП. Позже девушкам предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК (действия, грубо нарушающие общественный порядок). Журналисток обвиняют в том, что они принимали активное участие и руководили «групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок», которые привели к нарушению работы общественного транспорта — приостановке движения 13 автобусов, трех троллейбусов и трех трамваев. Это нанесло ущерб «Минсктрансу» на сумму 11 562 рубля 14 копеек.

Правозащитники признали журналисток Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову политзаключенными, а Немецкая ассоциация журналистов потребовала прекратить преследование беларуских коллег.