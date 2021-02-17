Силовики ворвались в минскую церковь «Новая жизнь» во время молитвы

В Минске силовики взломали двери и зашли в протестантскую церковь «Новая жизнь» во время молитвы, сообщает активист Андрей Ким.

Как выяснил TUT.BY, в церковь приехали судебные исполнители вместе с милицией, чтобы выселить общину. О новой попытке выселения 17 февраля прихожан предупреждали, рассказал администратор церкви Виталий Антончиков.

Церковь «Новая жизнь» — это религиозная община христиан полного Евангелия. Здание церкви находится на улице Ковалева, 72 в Минске.

Как рассказывает Onliner, городские власти с 2005 года пытаются выселить «Новую жизнь» из занимаемого ею здания. Верующие утверждали, что по документам земля для здания 1992 года постройки была выделена бессрочно, и устроили голодовку, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Власти на время оставили церковь, но вернулись к вопросу в начале 2021 года. Общину обвиняют в нецелевом использовании участка, на что верующие утверждают, что их незаконно лишили права на землю.

В одобренном в 2019 году проекте детального планирования Сухарево на месте церкви должны построить школу.

Обновлено в 12:25. Добавлена информация о конфликте городских властей и церкви.

Обновлено в 12:40. Добавлена информация о судебных исполнителях.