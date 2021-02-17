Электрослесаря «Беларуськалия» приговорили к 1,5 года колонии за «удары двум сотрудникам по голове»

Суд Солигорского района приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима электрослесаря «Беларуськалия» Александра Каратченю, сообщает «Лидер-Пресс».

Судья Ольга Прокопович признала мужчину виновным в сопротивлении милиционеру с применением насилия (часть 2 статьи 363 УК). Кроме колонии, Каратченю обязали выплатить материальную компенсацию в две тысячи рублей каждому из двоих пострадавших.

Все случилось 9 августа около 20:30 вечера в Солигорске. По версии следствия, Каратченя, «не желая быть задержанным за административное правонарушение», начал сопротивляться и материться. В итоге он «умышленно нанес двум сотрудникам ОВД удары руками в область головы, чем причинил им побои и физическую боль».

Потерпевшие — сотрудники Солигорского РОВД Артем Михед и Алексей Капоченя. Первый в суде сказал, что не хочет, чтобы обвиняемого лишили свободы. Капоченя также попросил суд не выносить жестокое наказание.

Обвиняемый частично признал вину: «Когда задерживали, я упирался ногами в землю и держался за скамейку. Пытался освободить руки, никого не отталкивал, не хватал никого за шею. Ударов не наносил вообще и не толкал никого, до шлемов не дотрагивался. Позже мне удалось вырваться, а из-за того, что держали за майку, я выкрутился, и майка осталась у правоохранителей. Но меня догнали, сделали подсечку и скрутили, погрузили в машину и отвезли в ИВС».

Обвиняемый уточняет, что не был в курсе про митинги и акции протеста. По его словам, после задержания ему не сообщили, что против него начат административный процесс, хотя он постоянно спрашивал о том, что происходит.

69 работников «Беларуськалия» поставили свои подписи в поддержку Каратчени с просьбой о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. Последнее слово обвиняемого: «Высокий суд, прошу не лишать меня свободы».