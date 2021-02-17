16‑летнему подростку запросили 6 лет воспитательной колонии за «массовые беспорядки»

В Гомельском суде Железнодорожного района 16-летнему подростку Никите Золотареву прокурор запросил 6 лет воспитательной колонии за участие в массовых беспорядках (статья 293 УК), незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (статья 295-3 УК) и насилие в отношении милиционера (статья 364 УК), пишет «Радые Свабода».

На суде подросток сказал, что его били в августе и 29 декабря в Гомельском СИЗО. Кроме того, у Золотарева эпилепсия.

Кроме него по делу проходят Дмитрий Корнеев и Леонид Ковалев. Последнего обвиняют еще и в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (статья 172 УК).

По версии следствия, Ковалев изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр Гомеля и спрятал в одном из дворов. 10 августа он приехал в район проведения протестных митингов, где познакомился с Корнеевым и Золотаревым. Ковалев передал им «коктейли Молотова» для того, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их поджечь городской автобус или автозак. Корнеев бросил коктейль Молотова в милиционеров на улице Ленина, Золотарев убежал.

Как утверждала пресс-служба, Ковалев являлся одним из администраторов регионального сообщества «ЧП Гомель» и «заодно намеревался снять сенсационное видео о протестах для повышения рейтинга новостной ленты».

Прокурор запросил Ковалеву 7 лет лишения свободы, Корнееву — 8.