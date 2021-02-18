По факту смерти Романа Бондаренко возбуждено уголовное дело, пишет TUT.by. Об этом Генпрокуратура уведомила Елену Бондаренко, мать погибшего.

«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 147 УК по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича.

Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена», — написала чуть позже пресс-служба Генпрокуратуры.