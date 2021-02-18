Главу ОГП Николая Козлова арестовали на 15 суток за неповиновение следователям

Суд Партизанского района Минска арестовал главу Объединенной гражданской партии Николая Козлова на 15 суток за неповиновение требованию должностного лица (статья 23.4 КоАП), сообщает «Наша Ніва».

В протоколе от 12 января указано, что неповиновение следователям заключается в том, что Козлов отказался расписаться в «подписке о недопустимости разглашения данных предварительного следствия».

30 декабря Козлов ходил в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК), заведенному на некоторых членов Координационного совета.