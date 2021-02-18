Журналистов TUT.by, Onliner, «Комсомолки» и других не аккредитовали на процесс по делу коллеги Катерины Борисевич

Журналистам TUT.by, Onliner, OfficeLife, «Комсомолки», агентства БелаПАН отказали в праве освещать судебный процесс над коллегой Катериной Борисевич и врачом-анестезиологом Артемом Сорокиным. Об этом сообщает TUT.by.

При отказе в аккредитации помощник председателя суда Московского района Мария Гришенкова сослалась на «ограниченность мест в зале судебного заседания и меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции».

Ранее журналистов независимых СМИ не аккредитовали на предварительное и начало основного заседания по «делу Белгазпромбанка», обвиняемым по которому в том числе проходит Виктор Бабарико. 16 февраля на процесс по делу журналисток «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой пустили только сотрудников государственных телеканалов СТВ и ОНТ.

Врача Артема Сорокина задержали 19 ноября по делу о разглашении медицинской тайны, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК). В тот же день по этому же делу задержали журналистку TUT.by, которая со слов врача, подкрепленных документами, рассказал, что в вечер драки Роман Бонадренко не был пьян. Эта версия не соответствовала позиции МВД и СК. Действия Борисевич квалифицированы по части 5 статьи 16 и части 3 статьи 178 УК (соучастие в разглашении медицинской тайны, повлекшее тяжкие последствия).



Процесс Катерины Борисевич и Артема Сорокина начнется 19 февраля.