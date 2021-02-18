После окрика «Жыве Беларусь» из суда Сморгонского района в местное РОВД увезли девять человек

После того, как в суде Сморгонского района кто-то крикнул в коридоре «Жыве Беларусь», девять человек забрали для разбирательства в РОВД, пишет «Вясна».

В этот день в суде был озвучен приговор Руслану Валюку и Инессе Марковой по части 2 статьи 188 (клевета). Они обвинялись в распространении листовок в городе путем их расклеивания. В листовках содержались «заведомо ложные» сведения, которые «опозорили» сотрудников милиции. По информации «Вясны» Валюку дали 2 года химии, Марковой 2 года домашней химии.

«Вышли все в коридор, и тут кто-то крикнул "Жыве Беларусь", в ответ "Жыве Беларусь"», — описывает дальнейшие события правозащитник Алесь Дергачов «Медиазоне». — «Тут же председатель суда выскочила, у нее судебное заседание было какое-то, и побежала к дежурному впереди всех. Там заблокировали все, выпускать нельзя. Она говорила: "Ну вы совсем обнаглели, нашли место, где кричать это "Жыве Беларусь", никого не выпускаем". Адвокат Валюка там была, ее тоже не выпускали, сказали: "Ничего, будете тут до приезда милиции, она разберется, вы будете свидетелем". И адвоката не выпустила тоже».

Осужденному Руслану Валюку стало плохо, ему вызвали скорую. По информации «Вясны», часть людей успела выйти через окно, девять человек, которые оставались в суде, повезли в местное РОВД.