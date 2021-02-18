«Интенсивно покидали площадь». Омоновец в суде рассказал, почему задержали Тихановского

В суде Октябрьского района Гродно продолжается процесс по «делу Тихановского» над Дмитрием Фурмановым, Евгением Розниченко и Владимиром Книгой, передает корреспондент «Медиазоны». На заседании допросили признанного потерпевшим омоновца Дмитрия Рахунка, который вместе со своим коллегой Виктором Будником задерживал блогера Сергея Тихановского 29 мая.

«Мы остановились, вышли из машины, — рассказывал Рахунок. — Группа людей количеством 10 человек, заметив сотрудников ОМОН, начала интенсивно покидать площадь Советскую, [пыталась] скрыться, как говорится, с места преступления в сторону Фарного костела. Подойдя к данным гражданам, один из них — это был Тихановский — начал кричать "это провокация, позор". После чего для дальнейшего разбирательства предложено было пройти в служебный автомобиль».

Судья Ольга Бекушева расспросила Рахунка об основаниях задержания Тихановского. Она сослалась на слова потерпевшего о том, что ОМОН приехал на Советскую площадь из-за сообщения о применении насилия в отношении милиционера.

«[Вы] сказали так: "Нам нужно было задержать граждан, которые пытаются покинуть место правонарушения". Скажите, пожалуйста, почему надо задерживать лиц, которые уходят или отходят от того места, где в данном случае лежал милиционер, и вы не говорите о том, что вам надо было задерживать лиц, которые совершили правонарушение? Просто выявить и задержать совершивших. Говорите о том, что вам надо было задержать тех, кто отходит».

По словам Рахунка, он предполагал, что «это и есть лица, которые причастны к совершению противоправных действий».

— Только из-за того, что они отходили, правильно? — спросила Бекушева.

Омоновец пояснил, что «лица» удалялись от упавшего милиционера, и потому их решили задержать «для дальнейшего разбирательства».

— Вы задерживаете людей…

— По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, — продолжил реплику потерпевший.

— Только на основании того, что эти люди отходят?

— Да, так как они увидели сотрудников милиции, именно нас, <нрзб> это и было основанием для задержания.

— Ваши показания вынуждают меня спросить. Если идет пеший какой-то патруль — сейчас их очень много — сотрудников милиции, в том числе сотрудников ОМОНа, проходящий мимо человек отойдет от них немножко в сторону. Это будет являться основанием для подозрения, что он в чем-то виновен?

— Я не могу сказать. <нрзб> На тот момент приняли такое решение.

После этого судья уточнила, как омоновцы задерживали блогера.

— Значит, не представлялись, не говорили о том, что он задержанный, и не объясняли причину, по которой он должен проследовать с вами, так?

— В дальнейшем…

— Дмитрий Александрович, так или нет?

— Да.

На заседании Рахунок предъявил обвиняемому Книге иск в размере 2 000 рублей за причиненный моральный ущерб и пообещал направить эти деньги в детский дом, поскольку они ему не нужны. Основанием для иска он назвал то, что «не ожидал таких действий от товарища, который служил со мной бок о бок, плечом к плечу» (Владимир Книга в прошлом служил в ОМОНе).

По версии обвинения, 29 мая в Гродно Тихановский, координатор инициативной группы Светланы Тихановской Дмитрий Фурманов и другие лица организовали незаконное массовое мероприятие под видом пикета по сбору подписей. Фурманов, по версии обвинения получивший от Тихановского материальное вознаграждение, занимался поиском «соучастников» для грубого нарушения общественного порядка — в том числе обвиняемых Владимира Книги и Евгения Розниченко. В тексте обвинения указано, что после задержания Тихановского омоновцами Книга и иные лица попробовали отбить его.

Владимира Книгу, Евгения Розниченко и Дмитрия Фурманова обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК). Кроме того, Розниченко и Книгу обвиняют в насилии над милиционерами (статья 364 УК).