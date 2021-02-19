Прокурор запросил 10 лет колонии другу Геннадия Шутова за покушение на убийство военнослужащего

Прокурор запросил 10 лет колонии усиленного режима брестчанину Александру Кордюкову, которого обвиняют в сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК) и покушении на убийство (часть 1 статьи 14 и пункт 10 части 2 статьи 139 УК), сообщает корреспондент «Медиазоны».

Геннадия Шутова прокурор попросил признать виновным в сопротивлении милиционеру посмертно.

Согласно обвинению, 11 августа 2020 года Кордюков и Шутов в состоянии алкогольного опьянения выдвинулись к улице Московской в Бресте для участия в несанкционированных массовых мероприятиях, целенаправленно подошли к военнослужащим — прапорщику Галицыну и капитану Гаврилову, несшим в тот момент службу, и предъявили им претензии, поскольку те выявляли людей, участвующих в акциях протеста. Затем, по версии следствия, Кордюков, чтобы убить Гаврилова за его служебную деятельность, ударил того в голову принесенной металлической трубой.

После этого, сказано в обвинении, Гаврилов произвел предупредительный выстрел в воздух, и вместе с Галицыным направился к Шутову и Кордюкову, чтобы задержать их. Тогда Кордюков бросил трубу в Галицына и попал ему в руку, после чего стал убегать. Галицын сделал два выстрела, однако Кордюков скрылся в толпе. В это время Шутов схватил Гаврилова за ногу и попытался повалить на землю, и Гаврилов решил выстрелить тому в правое плечо, однако Шутов сместился, и пуля попала ему в затылок. 19 августа Шутов скончался в больнице, Гаврилов получил ссадину на левом предплечье.

Действия Кордюкова, согласно обвинению, причинили Гаврилову сотрясение головного мозга, Галицын получил несколько ссадин и кровоподтеков на руке.

Кордюков не признал вину. Потерпевшие прапорщик Галицын и капитан Гаврилов не заявили ни моральных, ни материальных исков.

11 августа Кордюков был в городе вместе с 44-летним Геннадием Шутовым, которому в тот вечер милиционер в штатском выстрелил в затылок на улице Московская. Кордюкову удалось скрыться, но его задержали 14 августа. Шутов скончался в больнице через неделю после ранения.

Выстрел на Московской улице. Что мы знаем о смерти Геннадия Шутова

Следственный комитет утверждал, что перед выстрелом Шутов и его друг Кордюков напали на сотрудников милиции с арматурой.

«Один из [сотрудников], воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы», — утверждало ведомство.

Родные и друзья в эту версию не верят и говорят, что Шутова «по непонятным причинам убили просто так».

10 ноября Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об убийстве Шутова, отметив, что «правовая оценка действий лиц, причастных к причинению телесных повреждений Шутову, будет дана в ходе расследования уголовного дела [о нападении на милиционеров]».