Комиссия при Минюсте прекратила действие лицензий защитницы Колесниковой и еще троих адвокатов

Квалификационная комиссия при Минюсте прекратила действие лицензий адвокатов Константина Михеля, Михаила Кирилюка, Максима Конона, а также адвоката Марии Колесниковой Людмилы Казак, передает корреспондент «Медиазоны».

Обоснование этого решения неизвестно. Но основанием к рассмотрению вопроса для Михеля стало то, что в ноябре его арестовали на 14 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП). «Что будет в итоговом постановлении комиссии, не знаю, но думаю, что так и будет это обстоятельство», — сказал «Медиазоне» Константин Михель, управляющий партнер и адвокат бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры».

Также он уточнил, что окончательно решение будет утверждаться на коллегии Министерства юстиции.

«Они проголосовали, приняли решение, а утвердят его в понедельник или во вторник. Так что мне сказали осуществлять свою деятельность еще», — сказала «Медиазоне» Людмила Казак. Комиссия вынесла такое решение за «совершение поступка, несовместимого с высоким званием адвоката» — речь об административном правонарушении по статье 23.4 КоАП. Казак задержали 24 сентября, а на следующий день суд Октябрьского района оштрафовал ее на 25 базовых величин по этой статье.

Член Координационного совета Михаил Кирилюк не в Беларуси, его интересы на заседании комиссии представлял Сергей Зикрацкий. Причина прекращения действия его лицензии — «некорректные выражения в отношении представителей государственных органов», что, по мнению Министерства юстиции, является «поступком, несовместимым со званием адвоката».

Действие лицензии адвоката Максима Конона прекратили, поскольку в октябре 2020 года суд Октябрьского района назначил ему 12 суток ареста «за участие в несанкционированном митинге возле городского пляжа в Браславе». Конон писал объяснительную в Минскую коллегию адвокатов, пояснив, что в Браславе он не участвовал в митингах, а ездил туда по поручению клиента. Сутки адвокат отсидел в ноябре.

В октябре 2020 Минюст прекратил действие лицензии двух адвокатов: Александра Пыльченко, который тогда защищал Марию Колесникову и Виктора Бабарико, и адвоката Брестской областной коллегии Юлию Леванчук.

Обновлено в 14:23. Добавлен комментарий Людмилы Казак.

Обновлено в 14:45. Добавлена информация о прекращении действия лицензии Михаила Кирилюка.

Обновлено в 15:15. Добавлена информация о прекращении действия лицензии Максима Конона