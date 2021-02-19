Великобритания ввела санкции против Кочановой, Эйсмонта и еще 25 беларусов

Великобритания добавила в свой санкционный список 27 граждан Беларуси, сообщается на сайте британского правительства.

В список добавили чиновников, судей и силовиков. Всего под санкциями Великобритании теперь находится 88 человек и 7 компаний из Беларуси. У включенных в этот список замораживают британские активы.

Среди силовиков в список добавили заместителя командующего внутренними войсками МВД Игоря Бурмистрова, начальника Советского РУВД Минска Сергея Калинника, начальника управления профилактики МВД Олега Каразея, начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрия Курьяна, главу Молодечненского РОВД Вадима Пригару, замначальника Советского РУВД Минска Виктора Станиславчика, замначальника милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома Виталия Стасюкевича, замначальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Шумилина, старшего инспектора ДФР Комитета госконтроля Артема Дунько.

Из числа чиновников в списке теперь фигурируют председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий, замминистра информации Павел Легкий, замуправляющего делами президента Геннадий Богдан, губернатор Гродненской области Владимир Караник, глава Миноблисполкома Александр Турчин, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

Под санкции попал и ряд судей: Елена Литвина из суда Ленинского района Могилева, судья Советского района Гомеля Андрей Лагунович, судья Партизанского района Минска Наталья Дедкова, судья Октябрьского района Минска Елена Живица, судья Центрального района Минска Виктория Шабуня, судья Московского района Минска Александр Петраш, судьи Заводского района Минска Александр Петраш и Елена Некрасова, судья Центрального района Минска Юлия Густыр, судья Советского района Минска Марина Федорова.

Также в список внесли главу Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта и генпрокурора Андрея Шведа.