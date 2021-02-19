В Москве задержали двух граждан Беларуси, которых ГУБОПиК разыскивало за «преступления во время массовых беспорядков»

Российские полицейские задержали двух жителей Бреста, которые находились в межгосударственном розыске «за преступления, совершенные во время массовых беспорядков в областном центре», сообщает МВД.

По версии ведомства, 21-летний брестчанин 10 августа «разбирал скамейки и возводил баррикады», а второй разыскиваемый — 27-летний житель Бреста — оказывал милиционерам «сопротивление, сопряженное с насилием».

«Оба белоруса уже попадали в поле зрения правоохранительных органов: младший неоднократно привлекался к административной ответственности, а старший является одним из лидеров движения фанатов-неонацистов и участвует в «договорных драках», — пишет МВД.

Сейчас обвиняемые брестчане заключены под стражу до экстрадиции в Беларусь, уточняет ведомство.