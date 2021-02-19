Суд приговорил анархиста к трем годам химии за грубое нарушение порядка в августе; его прослушивали с начала весны

Суд Советского района Минска приговорил 18-летнего активиста анархистского движения Ивана Красовского к трем годам химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, в ночь с 10 на 11 августа 2020 года возле ТЦ «Рига» Красовский «во время незаконного массового мероприятия публично выкрикивал лозунги, блокировал движение транспорта путем перекрытия проезжей части, после чего (несмотря на требования правоохранителей) отказался покинуть ее, призвал к аналогичным действиям других граждан».

По версии обвинения, это повлекло длительное нарушение общественного спокойствия, создало препятствия для нормальной работы транспорта в течение пяти часов на улице Сурганова. Из обвинения следует, что в результате действий Красовского «Минсктрансу» причинен ущерб на сумму более 5 600 рублей.

Вину Красовский признал частично, а именно то, что он выкрикивал лозунги и аплодировал.

Как добавляет «Вясна», в материалах дела содержится протокол оперативно-поискового мероприятия, из которого стало известно, что Красовского прослушивали с 3 марта 2020 года — сим-карта была оформлена на его имя. В суде озвучивались стенограммы разговора Красовского 10 августа по поводу акций протеста.

«Вясна» приводит ряд цитат Красовского из его разговора с друзьями от 10 августа: «бьемся с ними», «мы отстоим по-любому, их здесь немного», «защищайте ногти и локти, они бьют по ногам, главное — колени защищать, бьют ногами, дубинкой», «я уже получил, с нами дрались», «если люди будут выходить защищаться, то все нормально будет, нормальные баррикады они не прорвут», «надо выходить бить их», «я такого увидел за последние десять минут, все серьезно...».

В материалах дела, отмечают правозащитники, также имеются данные обо всех звонках Ивана в ночь 10-11 августа, а также сведения о его передвижениях.

Как пишет «Вясна», в первый раз Красовского задержали 12 августа — тогда силовики избили его до состояния, в котором он нуждался в инвалидной коляске. Второй раз его задержали в конце сентября по части 2 статьи 293 УК (массовые беспорядки), однако позже дело переквалифицировали на часть 1 статьи 342 УК.