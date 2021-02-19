МВД отчиталось о задержании осиповичского «администратора деструктивного телеграм‑чата»

Сотрудники могилевского управления ГУСБ МВД и Осиповичского РОВД задержали 21-летнего жителя Осиповичей — по версии милиции, он является «администратором деструктивного телеграм-чата», сообщает МВД. Против него возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти (статья 369 УК). При этом ведомство не уточняет, о каком конкретно чате идет речь.

«️Установлена причастность молодого человека к созданию и администрированию деструктивного телеграм-чата. В группе парень публично оскорблял сотрудников районной милиции в связи с выполнением ими служебных обязанностей», — пишет МВД.

Как утверждает ведомство, задержанный «признал вину и раскаялся». К сообщению МВД прилагается видеозапись. На ней задержанный извиняется на камеру.

«Создал каналы [склейка]. В содеянном раскаиваюсь. Никаких целей я этим не преследовал , против нашего закона ничего не имею. Извиняюсь перед всеми, кому я создал какие-то неудобства, как-то оскорбил и тому подобное», — говорит задержанный на видео.