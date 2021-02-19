Правозащитник Михаил Жемчужный вышел на свободу после шести с половиной лет колонии строгого режима

Правозащитник Михаил Жемчужный, осужденный на шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в умышленном разглашении сведений, составляющих служебную тайну (часть 1 статьи 375 УК), незаконном приобретении (изготовлении) средств для негласного получения информации (часть 1 и часть 2 статьи 376 УК) и даче взятки (часть 1 и часть 2 статьи 431 УК), вышел на свободу, сообщает TUT.by со ссылкой на БелаПАН.

По информации правозащитного центра «Вясна», Михаил Жемчужный был членом организации «Платформа», где занимался сбором информации о ситуации в местах заключения. После ликвидации «Платформы» стал основателем новой организации «Платформа иновэйшн».

В 2015 году Жемчужного в закрытом суде признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы. После рассмотрения кассационной жалобы к его сроку добавили еще полгода.

Согласно обвинению, Жемчужный на протяжении 2013—2014 годов, получив согласие старшего инспектора — дежурного медвытрезвителя УВД Витебского облисполкома, получал служебные документы с информацией, которая, по его мнению, представляла общественный интерес: сведения о возбуждённых уголовных делах в отношении должностных лиц, сводку за 2012 и 2013 годы о происшествиях с участием сотрудников правоохранительных органов, спецдонесение по факту скоропостижной смерти гражданина Куделко в ИВС УВД Витебского облисполкома, приказ МВД «Об отдельных аспектах работы с кадрами в МВД». В обвинении указано, что эти документы он передавал «Платформе».

По утверждению стороны обвинения, за предоставление этой информации Жемчужный передавал сотруднику деньги. Также, по утверждению следствия, Жемчужный передал ему специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации.

Как отмечали правозащитники в заявлении о признании Жемчужного политзаключенным, из материалов уголовного дела следует, что все инкриминируемые Жемчужному эпизоды противоправной деятельности совершались им в рамках продолжаемого оперативного эксперимента, состоявшего из четырёх этапов, под контролем УКГБ по Витебской области. Целью эксперимента сотрудников КГБ было выявление связей Жемчужного с иностранными гражданами.

«При этом совершение Жемчужным М.И. отдельных противоправных действий в обстановке, максимально приближенной к реальности, не пресекалось органом, осуществлявшим оперативно-розыскную деятельность, давая возможность обвиняемому довести их до конца с целью выявления его каналов связи и проверки его на причастность к совершению более тяжкого преступления, предусмотренного ст. 358 УК (шпионаж)», — уточняли правозащитники.

Правозащитники расценили действия КГБ как провокацию преступления — подстрекательство, побуждение, или склонение к нему в той или иной форме.

«В данной ситуации трудно себе представить, что, провоцируя Жемчужного М.И. к совершению более тяжкого преступления, предусмотренного ст. 358 УК (шпионаж), давая возможность довести его действия до конца, ему передавались реальные документы, содержащие такую тайну.

Очевидно и то, что вместо профилактики противоправных намерений, в рамках незаконно длящегося оперативного эксперимента с помощью провокатора – сотрудника органов внутренних дел, совершавшего инициативные действия, Жемчужного вовлекали во все новые эпизоды преступной деятельности с целью искусственного создания доказательств», — писали они.