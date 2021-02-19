Гомельчанина осудили на 2,5 года лишения свободы за телефон, выбитый из рук сотрудницы милиции

Суд Центрального района Гомеля назначил 2,5 года лишения свободы местному жителю Дмитрию Тимошенко по обвинению в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудницы милиции (статья 364 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Также Тимошенко должен выплатить потерпевшей 1 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Согласно обвинению, 15 ноября в Гомеле во время акции протеста Дмитрий Тимошенко ударил по руке сотрудницу милиции Наталью Синкевич, которая снимала протестующих на телефон, вследствие чего тот упал и разбился. Исходя из обвинения, своими действиями Тимошенко совершил преступление по статье о насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника МВД.

Как пишет «Вясна», 15 ноября в Гомеле проходила немногочисленная акция памяти Романа Бондаренко. В этот день сотрудница милиции Наталья Синкевич снимала группу людей у местного цирка.

Во время процесса Тимошенко рассказал, что 15 ноября гулял по городу и пошел в сторону цирка. На ступеньках цирка он остановился, потому что попал в объектив камеры сотрудницы милиции.

«Я испугался, что в дальнейшем буду привлечен к административной ответственности по статье 23.34 КоАП. Я попытался выбить рукой телефон у сотрудницы. Целился в телефон, был испуган. Понял, что сделал глупость, отошел от милиционера. Потом подошел ко мне человек в штатском, показал на меня рукой сотрудникам милиции, меня задержали и доставили в милицию», — рассказал он.

Потерпевшая сотрудница ОВД Центрального района Гомеля рассказала, что 15 ноября она информировала граждан возле цирка о том, что они не должны участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. Перед цирком было множество людей, в том числе с флагами. Присутствовавшие выкрикивали политические лозунги.

«Вдруг почувствовала удар в область локтя, телефон полетел вверх и упал на асфальт. Коллега Мальцев сказал, что видел, кто это сделал. Мы подошли к Тимошенко, он разбил свой телефон и побежал. Тогда мы начали его задерживать, он сопротивлялся, мы использовали физическую силу. От удара у меня был синяк. Материальный ущерб — разбитый телефон, который уже не работал. Телефон был взят в кредит, который я до сих пор не выплатила. Материальный ущерб мама Дмитрия Тимошенко мне возместила», — рассказала в суде потерпевшая Синкевич.

По ее словам, ей причинили физическую боль и моральные страдания, поскольку она испытывала страх и тревожность за своего ребенка, так как, когда наклонилась поднять телефон, увидела на земле нож в футляре (как уточняет «Радыё Свабода», нож выпал из кармана Тимошенко — МЗ). С матерью Тимошенко она не разговаривала, только забрала у нее деньги за свой испорченный телефон. По ее словам, никто перед ней не извинился.

В судебных прениях прокурор запросил для Тимошенко четыре года лишения свободы.

Сам Тимошенко на последнем слове просил прощения у потерпевшей и у родителей, которым доставил проблемы.

«Я не преступник. На скамье подсудимых оказался первый и последний раз. Я раскаиваюсь, у меня не было мотива политической вражды. Прошу дать мне наказание не связанное с лишением свободы», — говорил он.