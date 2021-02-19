Гомельчанина осудили на 2,5 года лишения свободы за телефон, выбитый из рук сотрудницы милиции
Гомельчанина осудили на 2,5 года лишения свободы за телефон, выбитый из рук сотрудницы милиции
19 февраля 2021, 18:07
28
 
 
 
 
 

Суд Центрального района Гомеля назначил 2,5 года лишения свободы местному жителю Дмитрию Тимошенко по обвинению в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудницы милиции (статья 364 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Также Тимошенко должен выплатить потерпевшей 1 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Согласно обвинению, 15 ноября в Гомеле во время акции протеста Дмитрий Тимошенко ударил по руке сотрудницу милиции Наталью Синкевич, которая снимала протестующих на телефон, вследствие чего тот упал и разбился. Исходя из обвинения, своими действиями Тимошенко совершил преступление по статье о насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника МВД.

Как пишет «Вясна», 15 ноября в Гомеле проходила немногочисленная акция памяти Романа Бондаренко. В этот день сотрудница милиции Наталья Синкевич снимала группу людей у местного цирка.

Во время процесса Тимошенко рассказал, что 15 ноября гулял по городу и пошел в сторону цирка. На ступеньках цирка он остановился, потому что попал в объектив камеры сотрудницы милиции.

«Я испугался, что в дальнейшем буду привлечен к административной ответственности по статье 23.34 КоАП. Я попытался выбить рукой телефон у сотрудницы. Целился в телефон, был испуган. Понял, что сделал глупость, отошел от милиционера. Потом подошел ко мне человек в штатском, показал на меня рукой сотрудникам милиции, меня задержали и доставили в милицию», — рассказал он.

Потерпевшая сотрудница ОВД Центрального района Гомеля рассказала, что 15 ноября она информировала граждан возле цирка о том, что они не должны участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. Перед цирком было множество людей, в том числе с флагами. Присутствовавшие выкрикивали политические лозунги.

«Вдруг почувствовала удар в область локтя, телефон полетел вверх и упал на асфальт. Коллега Мальцев сказал, что видел, кто это сделал. Мы подошли к Тимошенко, он разбил свой телефон и побежал. Тогда мы начали его задерживать, он сопротивлялся, мы использовали физическую силу. От удара у меня был синяк. Материальный ущерб — разбитый телефон, который уже не работал. Телефон был взят в кредит, который я до сих пор не выплатила. Материальный ущерб мама Дмитрия Тимошенко мне возместила», — рассказала в суде потерпевшая Синкевич.

По ее словам, ей причинили физическую боль и моральные страдания, поскольку она испытывала страх и тревожность за своего ребенка, так как, когда наклонилась поднять телефон, увидела на земле нож в футляре (как уточняет «Радыё Свабода», нож выпал из кармана Тимошенко — МЗ). С матерью Тимошенко она не разговаривала, только забрала у нее деньги за свой испорченный телефон. По ее словам, никто перед ней не извинился.

В судебных прениях прокурор запросил для Тимошенко четыре года лишения свободы.

Сам Тимошенко на последнем слове просил прощения у потерпевшей и у родителей, которым доставил проблемы.

«Я не преступник. На скамье подсудимых оказался первый и последний раз. Я раскаиваюсь, у меня не было мотива политической вражды. Прошу дать мне наказание не связанное с лишением свободы», — говорил он.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей