Активистку «Страны для жизни» приговорили к 3 годам домашней химии за грубое нарушение общественного порядка

Суд Ленинского района Минска приговорил Ольгу Павлову, активистку «Страны для жизни» и члена инициативной группы Светланы Тихановской, к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение (домашней химии), сообщает правозащитный центр «Вясна». Ее признали виновной в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК).

По информации TUT.by, уголовное дело на Павлову завели после задержания на акции 15 ноября на «Площади Перемен» в Минске, однако само дело заведено за акцию, проходившую 1 ноября.

Как пишет «Вясна», в обвинении указано, что Павлова публично выкрикивала лозунги, громко хлопала руками, поднимала рук вверх, нарушала общественное спокойствие и создавала препятствия для транспорта путем выхода на проезжую часть. Вследствие этого, согласно обвинению, «Минсктрансу» был причинен ущерб в размере 10 тысяч 689 рублей 76 копеек. В суде сотрудник организации подтвердил, что движение общественного транспорта было нарушено с 13.40 до 15.35, а согласно данным мобильного оператора, Павлова в это время находилось в месте, указанном в обвинении.

Сама Павлова отказалась давать показания, ссылаясь на 27 статью Конституции.

Согласно протоколу личного обыска, у Павловой изъяли флаги с надписями «Страна для жизни Уручье» и «Страна для жизни». Как пишет «Вясна», прокурор счел, что такие флаги свидетельствуют о «протестном направлении деятельности» Павловой, выразившемся в неправомерном проявлении своей позиции. Прокурор также подчеркнул, что вина подтверждается записью камеры видеонаблюдения сотрудников органов внутренних дел, на которой они требуют прекратить нарушение, а Павлова продолжает его и выходит на проезжую часть.

Адвокат Павловой Иван Чижик в суде отметил, что критерии привлечения к ответственности по 342 статье УК не выполняются судом, поскольку разрешение на проведение массового мероприятия должны получать его организаторы, а само «неполучение» такого разрешения не является грубым нарушением порядка. Об этом также не могут свидетельствовать и поднятие рук, хлопки и лозунги.

Защитник подчеркнул, что обвинение затрагивает интервал времени с 13:00 до 17:15, а прекращение движения транспорта произошло с 13:40 до 15:35. Павлова же в 13:54 еще находилась возле ТЦ «Дана Молл», где она совершила административное правонарушение по статье 23.4 КоАП, что подтверждается протоколом. При этом в 14:05 Павлову задержали, что доказывается одной из видеозаписей — поэтому, считает адвокат, она не имела физической возможности совершить преступление.

В последнем слове Павлова упомянула условия в ЦИП на Окрестина в первые дни после выборов.

«Я была на Окрестина с 9 по 12 августа и имею полное право говорить об этом громко и вслух, так как своими глазами видела, как до смерти избивали мужчин. И меня били в том же числе. Начальник ЦИП Окрестина Шапетько и Врублевский, сотрудник ЦИПа. Пережила газовую камеру, которую устроили сотрудники ЦИПа для женщин. Так вот, равнодушие — это страшно! Мерилом добра и зла является совесть», — высказалась она.