«Он провоцировал правоохранителей». Следственный комитет не будет возбуждать дело об убийстве Тарайковского

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сказал, что его ведомство отказалось возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского, сообщает «Белта».

По версии следствия, 10 августа примерно в 23:10 Тарайковский, «находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения», отдельно от толпы пошел в сторону силовиков, «несмотря на многочисленные предупреждения».

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Носкевич сказал, что «своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей», так как они не знали его мотивы и владели оперативной информацией о возможных терактах и о «наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия».

По его словам, силовики восприняли Тарайковского «как реальную угрозу жизни». Председатель СК считает, что сотрудники действовали в рамках закона и «применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход».

«В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», — сказал Иван Носкевич.

Александра Тарайковского застрелили возле ст. м. «Пушкинская» 10 августа около 23:00. Пресс-секретарь МВД в тот же вечер сообщил, что «один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью».

Эта версию опровергают видео, на которых Тарайковский не держит в руках никаких взрывных устройств, а падает после выстрела со стороны силовиков. Расследователи из «Народного трибунала» утверждают, что в Александра Тарайковского выстрелили из самозарядного ружья Сайга-12К с расстояния около 10,5 метров. Также они считают, что выстрел бойца «Алмаза» был прицельный, и он, «ввиду своих профессиональных обязанностей, абсолютно точно знал, что выстрел с такого расстояния, прицельно нанесенный в область сердца, приведет к смерти».