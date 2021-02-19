Суд над Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным будет закрытым

Суд Московского района Минска на первом заседании по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина удовлетворил ходатайство прокурора — процесс будет закрытым, передает корреспондент «Медиазоны».

Как передает TUT.BY, это решение объясняется необходимостью избежать «разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования». Сообщается, что в материалах дела есть медицинские документы, «в том числе ранее не публиковавшиеся».

Обвиняемые выступили против закрытия процесса. Адвокат Катерины Борисевич сказал: «Мать Бондаренко является единственным человеком, который может дать или не дать согласие на то, чтобы суд был открытым».

Мать Романа Бондаренко в комментарии «Еврорадио» сказала, что считает решение суда несправедливым: «Я считаю, что он должен быть открытым, потому что никакой тайны ни врачебной, ни какой-то нет. Я давала разрешение в самом начале, со всеми разговаривала и говорила, чтобы как можно шире эта информация распространялась».

Врача Артема Сорокина задержали 19 ноября по делу о разглашении медицинской тайны, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК). В тот же день по этому же делу задержали журналистку TUT.by, которая со слов врача, подкрепленных документами, рассказал, что в вечер драки Роман Бондаренко не был пьян. Эта версия не соответствовала позиции МВД и СК. Действия Борисевич квалифицированы по части 5 статьи 16 и части 3 статьи 178 УК (соучастие в разглашении медицинской тайны, повлекшее тяжкие последствия).