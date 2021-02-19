США запретили въезд в страну 43 беларуским чиновникам, силовикам и судьям

США ввели визовые ограничения в отношении 43 граждан Беларуси за «подрыв беларуской демократии», сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Беларусам, попавшим под эти санкции, запрещен въезд в Соединенные Штаты. Госсекретарь указывает, что в Беларуси продолжается «жестокое подавление мирных демонстрантов, активистов и журналистов», и отмечает прошедшие 16 февраля обыски по всей стране, а также вынесение приговора журналисткам «Белсата» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

«Я обязана находиться там же, где герои моего репортажа». Журналистки Катерина Андреева и Дарья Чульцова получили 2 года колонии за стрим

Конкретный список лиц не указан, но Блинкен заявляет, что в него включили работников судов, руководство силовиков и рядовых сотрудников, которые задерживали участников акций протеста, а также судьи, прокуроры и работники вузов.

В заявлении упоминаются и введенные в декабре санкции против 66 граждан Беларуси и России.

— Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека во время выборов и последовавших за ними репрессий. Мы поддерживаем храбрый народ Беларуси и его право на свободные и справедливые выборы, — указано в заявлении.