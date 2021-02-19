СК завел уголовное дело за принуждение к забастовкам с угрозами убийством

Следственный комитет возбудил уголовное дело о принуждении к забастовке на «Гродно Азоте» с угрозой применения насилия (статья 200 УК), сообщают в ведомстве.

По данным следствия, вечером 20 августа шести сотрудникам «Гродно Азота» на телефоны пришло одинаковое сообщение с угрозами убийством, если они откажутся участвовать в забастовке и поддержать стачком. При этом в письме указывались имена детей работников предприятия.

СК сообщает, что «граждане воспринимали данную угрозу реально, опасались за себя, а также за жизнь и здоровье своих детей», поэтому написали заявление. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 200 УК.

О наличии подозреваемых и их задержании не сообщается.